5 أسرار لن تصدقها عن "هجوم العمالقة".. تعاونوا مع أبطال "أفنجرز"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من النادر أن يحقق مسلسل "أنمي" مستوى الشعبية والجماهيرية الذي حققه مسلسل Attack on Titan "هجوم العمالقة" في سنوات معدودة.

وعادة تتسم أعمال الأنمي الناجحة باستهدافها جمهور الأطفال أو المراهقين، لكن "هجوم العمالقة" على غير العادة يستهدف الكبار بسبب تضمنه جرعة عنف قوية لا تصلح لمشاهدة صغار السن.

يرجع سر نجاح "هجوم العمالقة" إلى جودة المؤثرات البصرية وتضمنه ألغازا لا تنتهي تحفز المشاهد على متابعته.

ومع طرح الموسم الرابع من المسلسل، يستعرض موقع "سكرين رانت" الأمريكي أبرز الأسرار التي لا يعرفها الجمهور عن سلسلة الأنمي الشهيرة.



1- تعاون مشترك مع مارفل





اندماج القصص المصورة أمر شائع الحدوث في الثقافة الأمريكية، وكثيرًا ما لاحظ المشاهد ظهور شخصيات من مسلسلات وقصص أخرى في مسلسلاتهم المفضلة.

عام 2014 قام عالم مارفل السينمائي بصفقة مع شركة النشر اليابانية كودانشا بمقتضاها تظهر شخصيات هجوم العمالقة في سلسلة قصص "أفنجرز" المصورة.



2- محظور في الصين





عام 2015 أصدرت الصين قرارًا بحظر عرض مسلسلات مثل Death Note "مذكرة الموت" و"هجوم العمالقة" بسبب جرعة العنف الكبيرة فيهما.

أدى هذا القرار إلى إغلاق كثير من المواقع الإلكترونية وتغريم بعضها.



3- مكان حقيقي





استوحى صناع "هجوم العمالقة" موقع تصوير أحداثه من مدينة نوردلينجن في ألمانيا.

ومدينة نوردلينجن الألمانية محاطة بسور يحميها، وهي مصدر إلهام للكاتب هاجيمي إيساياما، مؤلف مانجا هجوم العمالقة، إذ حاوط المدينة بـ 3 أسوار وهم: ماريا وروز وشينا.



4- نهاية مأساوية





يمتلك مسلسل "هجوم العمالقة" سمعة بكونه مميت؛ فصناعه لا يهتمون بقتل أبطاله الرئيسين، تمامًا مثل مسلسل صراع العروش.

ذكر مؤلف المانجا هاجيمي إيساياما في وقت سابق أنه لا يهتم إن أنهى المسلسل بقتل كل أبطاله دون حل أي من ألغازه الأساسية، لكنه بدأ يعدل عن رأيه السابق، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل.

رغم تخوف المؤلف من الهجوم عليه في حالة قتل أبطال المسلسل، لكنه ما زال يضمن مستقبلًا مضطربًا لشخصيات هجوم العمالقة.



5- الأعلى مبيعًا

نجحت مانجا هجوم العمالقة في اقتناص مرتبة الأعلى مبيعًا في اليابان، منذ صدورها عام 2009.

يقدر عدد المانجا (قصص مصورة يابانية) التي بيعت من السلسلة بحوالي 80 مليون نسخة عالميًا حتى الآن.

السلسلة الوحيدة التي نجحت في التفوق على هجوم العمالقة هي One Piece "ون بيس".



