هاريسون فورد يسخر من شائعات استبداله في "إنديانا جونز"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الممثل الأمريكي هاريسون فورد عودته إلى سلسلة Indiana Jones (إنديانا جونز) لتقديم جزء خامس وأخير.

وأكد هاريسون فورد (78 عامًا)، بدء إنتاج الجزء القادم في الربيع المقبل، على أمل طرح الجزء الخامس في يوليو/تموز 2022.

ومن المتوقع أن يشرف جيمس مانجولد على إخراج الجزء الخامس، وحتى الآن لا يوجد تفاصيل إضافية عن حبكة الفيلم.





وأكد موقع ديزني الرسمي الخبر على الحساب الرسمي عبر موقع تويتر، بعد انتشار شائعات عن حلول الممثل الأمريكي كريس برات محل بطل السلسلة الأصلي هاريسون فورد.

وسخر هاريسون فورد من الشائعات سابقًا بقوله: "لن يلعب أحد غيري دور إنديانا جونز، ألا تفهمون؟ أنا إنديانا جونز، وعندما أنتهي ستنتهي السلسلة".

وأضاف ساخرًا: "لست أنت يا كريس باين"، متعمدًا الخطأ في اسم زميله كريس برات.

