فيديو.. بعد حصول ابنتها على حكم بحبسها.. والدة حلا الترك تستنجد بأحلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلبت منى السابر، والدة حلا الترك، من الفنانة أحلام، محاولة حل خلافها مع ابنتها، بعد حصول الأخيرة على حكم بحبسها و20 ألف دينار بحريني

وأكدت منى، خلال بث مباشر عبر حسابها على Instagram، أنها حصلت بالفعل على أموال من حلا موضحة أنها لجأت إلى ذلك لأنها لم تحصل على نفقتها منذ عام ونصف من والد حلا محمد الترك.



وقالت: "اتصرفت في الفلوس لأني كنت مضطرة، لأني من سنة ونص تقريبا ما أخذت نفقتي الشرعية.. أعطوني حقوقي الشرعية وأنا أرد الفلوس.. حلا كانت تعرف إني أخذت الفلوس، وكنت بصرف عليهم".

وبكت منى السابر وهي تتحدث عن الحكم الصادر ضدها بسنة سجن ومبلغ 20 ألف و 300 دينار بحريني لافتة إلى أن مصاريف مدرسة ابنها لم تسدد وتعيش وضع مادي سيء، وأنها تقيم في شقة إيجار وتوقفت عن دفع أقساط سيارتها بسبب عدم قدرتها على ذلك.





وإستنجدت منى بأحلام للتدخل في الموضوع والتوسط للحصول على نفقتها المتأخرة لتتمكن من الدفع: "أنا أتمنى من أم فاهد تتدخل في الموضوع وتكلّم حلا وتكلّم المعني بالموضوع حاولت أتواصل معها لكن فشلت، بس يعطوني نفقتي المتأخرة وأنا بعطيها الفلوس لحلا ماعندي مشكلة".

وأوضحت أنها لا تملك رقمها، وأنها تواصلت معها على الخاص ولكنها لم ترد ودعت متابعيها لمساعدتها حتى تصلها الرسالة.

ووجّهت منى رسالة لأبنائها قالت خلالها: "بحب أقول شغلة بالنهاية لأولادي بالذات، أنا ماعندي مشكلة مع حد من أهلكم لا أب ولا جدة ولا عم ولا أي إنسان كان، أنا احب أنه ولادي يعيشوا حياة طبيعية وصحية وبعيدة عن المشاكل".