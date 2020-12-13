شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة طارق طرقان تحيى حفلا فنيا بدار أوبرا الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت دار الاوبرا المصرية، برئاسة دكتور مجدى صابر، مساء اليوم فرقة الفنان الجزائري طارق العربى طرقان وفرقته بمصاحبة أوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج قلته حيث قدمت الفرقة حفلتين على مسرح دار أوبرا الاسكندرية.

وأشارت دار أوبرا الاسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أن الحفل الاول جاء كامل العدد تلاه الحفل الثانى، حيث قررت إدارة دار الأوبرا المصرية إقامة حفل آخر بعدما نفذت تذاكر الحفل الأول فور طرح التذاكر للجمهو، وقدمت الفرقة مجموعة من أشهر أعمالهم الغنائية" ليسترجع بها الجمهور ذكريات الطفولة من خلال تيترات وأغاني أشهر أفلام ومسلسلات الكرتون التى خاطبت الأجيال ورافقتهم خلال العقود الثلاثة الماضية مثل هزيم الرعد، سيمبا، كابتن ماجد، ريمي، عهد الأصدقاء، ماوكلى، كونان، كوكب مغامرات.. أسرار المحيط وغيرها.

يذكر أن الفنان طارق العربى طرقان، هو من أهم رواد أغاني الأطفال وشارات الرسوم المتحركة فى العالم العربي تأليفا ولحنا وغناء منها "سلاحف النينجا"، و"كابتن ماجد"، إذ يعد من الملحنين والمؤلفين والمغنيين إنتاجا فى عالم الطفل قدم أكثر من 1500 لحن وأغنية لـ مكتبة الموسيقى العربية، كما قدم العديد من الحفلات الناجحة فى ربوع الوطن العربى وشارك فى العديد من المهرجانات وفاعليات فى جميع ارجاء الوطن العربى.