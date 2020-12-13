شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: رصيدى هو حب الناس وليس الفلوس فى البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، إنه في يوم التكريم فى مهرجان المسرح العربى ارتبكت جدًا والحمد الله على المسيرة فيها نجاحات وإخفاقات.

وأكد أشرف زكى، خلال برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدى المذاع على قناة on، مكنتش عارف إن فى تكريم وعيطت وقت الكلمة وعندى ذكريات فى المعهد وأطالب الحيطان والخشب يتكلم من كتر الذكريات فى المكان وكان أقرب مكان للراحل نور الشريف، ورصيدى ليس فلوس فى البنك ولكن حب الناس ودائما بقول لبناتى أنا مش سايب ليكم فلوس أنا سايب ليكم حب الناس.

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، ويعرض على قناة أون من يوم السبت إلى الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء.