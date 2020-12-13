أوكا يكشف عن دخول مي كساب المستشفى.. وأول تعليق منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف نجم المهرجانات أوكا، زوج المطربة والممثلة مي كساب، عن تعرضها لأزمة صحية دخلت على إثرها أحد المستشفيات.

ونشر أوكا عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة له وهو يمسك يد مي كساب من المستشفى، وعلّق: "ألف سلامة عليكي يا أم العيال يا كل حاجة في حياتي".

وعقب ذلك، كتبت مي كساب عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام": "شكرا من قلبي على سؤالكم عني، امبارح قضيت يوم مش حلو في المستشفى من معدتي، بس ألف حمد وشكر لله بقيت أحسن، ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا".

ومن جانب آخر، تواصل مي كساب في الفترة الحالية تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" مع شيكو وهشام ماجد ورانيا يوسف ومحمد ثروت وأحمد فتحي وغيرهم.