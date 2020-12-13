الناقد محمود قاسم يكشف مفاجأة عن الفنانة المختفية رولا محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الناقد السينمائي محمود قاسم، مفاجأة عن الفنانة رولا محمود المختفية عن الأنظار منذ إعلانها الإصابة بفيروس كورونا في 24 مارس الماضي.

وقال قاسم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي: "أنا قريب منها، ولم أكف عن التواصل معها، ورغم ذلك معلومة إصابتها بكورونا جديدة عليّا، خاصةً وأني أعلم أنها تعاني من مرض آخر وهو السرطان، وقالت لي في آخر رسالة بعتتهالي (ادعولي)".

أضاف: "أنا لم أكف أبدا عن التواصل معها وهي من قطعت الخيوط بيننا، أنا بعزها جدا لأني كنت مؤمن بموهبتها وما قدّمته، محمد خان سبق وقدّمها في بطولة مطلقة من خلال فيلم (كليفتي) عام 2004".

أشار قاسم إلى أن آخر اتصال بينه ورولا محمود منذ عامين، متابعا: "وفي خلال السنتين دول لم أكف عن السؤال عنها وعن صحتها، لكن هي مبتردش طول السنتين".

واصل: "هي كانت بتقولي إنها متزوجة وكانت بتتكلم عنه بوقار شديد جدا، ولكن ممكن متكونش كانت متزوجة وكانت بتقول كده عشان تحسسني إن لها كيان اجتماعي".

اختفاء رولا محمود منذ إعلانها الإصابة بكورونا في محل إقامتها ببريطانيا، جعل البعض يتساءل حول سر اختفائها، وهل توفيت نتيجة إصابتها بالفيروس أم مازالت على قيد الحياة.