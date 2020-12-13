أول تعليق من زوجة باسم ياخور بعد تلقيها لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الكاتبة السورية رنا الحريري، زوجة الفنان باسم ياخور، عن تلقيها اليوم الأحد، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

ونشرت رنا، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورا لها أثناء تلقي اللقاح، وعلّقت: "الجرعة الأولى من اللقاح، بدون أي أعراض جانبية الحمدلله، شكرا دولة الإمارات العربية المتحدة".

يشار إلى أن آخر أعمال باسم ياخور مسلسل "الحرملك 2" في رمضان الماضي، وشاركه بطولة العمل: سامر المصري، درة، قيس شيخ نجيب، صفاء سلطان، ورنا أبيض وغيرهم.