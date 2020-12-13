محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
كشفت الكاتبة السورية رنا الحريري، زوجة الفنان باسم ياخور، عن تلقيها اليوم الأحد، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.
ونشرت رنا، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورا لها أثناء تلقي اللقاح، وعلّقت: "الجرعة الأولى من اللقاح، بدون أي أعراض جانبية الحمدلله، شكرا دولة الإمارات العربية المتحدة".
يشار إلى أن آخر أعمال باسم ياخور مسلسل "الحرملك 2" في رمضان الماضي، وشاركه بطولة العمل: سامر المصري، درة، قيس شيخ نجيب، صفاء سلطان، ورنا أبيض وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من زوجة باسم ياخور بعد تلقيها لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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