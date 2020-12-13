ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها مع أسرتها و نجوي كرم :سنة عن سنة بتبقي الأرقى

تحتفل اليوم 13 ديسمبر المطربة الكبيرة ماجدة الرومي بعيد ميلادها الـ 63 ، مع عائلتها ، حيث نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صور من حفل عيد ميلادها الذي اقتصر على حضور الأقرباء من أسرتها.

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ماجدة الرمي ابنة الموسيقار الكبير حليم الرومي ووالدتها ماري لطفي المصرية من مدينة بورسعيد الباسلة وقد وعت على الدنيا وهي تغنّي وهي ابنة العشر سنوات كان كلّما رآها أحد من الجيران يقول لها "غنّي لنا " ؟، وكان

أوّل تسجيل غنائي لها هو ترتيل كنيسة حفظته عند الروم الكاثوليك بعنوان "ميلادك"، "الهوا هوايا"، "عيون القلب".

كما حرصت النجمة نجوى كرم على الاحتفال بعيد ميلاد صديقتها ماجدة الرومى، وذلك من خلال تغريدة هنأتها فيها وقالت: "سنة عن سنة بتبقي الأرقى ومَثل فنّي وقدوة لكتار من اللي بيحبّوا يستمرّوا على مستوى الوطن عقبال الـ 100 سنة".

وعلى جانب آخر أعلنت النجمة نجوى كرم، عن حفلها الغنائى في دبى بالعام

الجديد مع النجم ماجد المهندس، ونشرت نجوى صورة بوستر الحفل عبر حسابها على تويتر، وكتبت على الصورة قائلة: "يوم 15 يناير فى مركز دبى التجارى العالمى".

وأحيت نجوى كرم الشهر الماضى، حفلا غنائيا وذلك على مسرح حبتور جراند في دبي، وقدمت شمس الأغنية العربية توليفة غنائية مميزة من أبرز أغنياتها على مدار ساعة ونصف من عمر الحفلة، التي شهدت حضورا جماهيريا كامل العدد، ووصفتها بـ الاستثنائية والمنتظرة، إذ تعد أول إطلالة جماهيرية لها بعد غياب قرابة السنة منذ آخر حفل لايف لها، وأول حفل غنائي يحضره الجمهور منذ ظهور الوباء العالمي الذي فرض التباعد الاجتماعي وعزلة البشر وإلغاء الحفلات والمهرجانات الفنية حول العالم.