تعرف علي تفاصيل ألبوم "رامي جمال" الجديد

أعرب المطرب رامي جمال، عن سعادته بتكريمه في مهرجان الأفضل لعام 2020، متمنياً أن يقدم أعمال أكثر تنال إعجاب جمهوره ، كما صرح في تصريحات صحفية ، أنه انتهى من ألبومه الجديد وأنه مكون من 10 أغاني من إنتاجه، لأن عقده انتهي مؤخراً مع شركة الإنتاج.

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يذكر أن رامي قد طرح آخر ألبوماته "أنا لوحدي"،عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وعدد من المنصات والمتاجر الموسيقية الشهيرة ، وحقق نسبة مشاهدة عالية، بالأإضافة إلى استعداده لطرح عمل غنائي جديد للمرة الأولى من ألحان السعودي "سهم"، حسب ما أعلن في وقت سابق عبر مختلف حساباته

على موقع التواصل الإجتماعي.

وتعاون رامي في ألبومه مع الشعراء تامر حسين، محمد عاطف، جمال الخولي، أحمد المالكي، شادي نور، أحمد عرفان، رقية عبدالعزيز، مصطفى حسن، محمد أبو نعمة، ومع الملحنين: بلال سرور، محمد أنيس، ياسر نور، مدين، وكان التوزيع الموسيقى لكل من: توما، نادر حمدي، شريف مكاوي، أحمد إبراهيم، أحمد المغربي، وسام عبدالمنعم، كريم عبدالوهاب، وشارك رامي جمال في الألبوم كملحن وقدم 9 أغنيات.