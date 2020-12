هاريسون فورد يكمل مسيرة إنديانا جونز بجزء خامس وأخير يُعرض في 2022

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





لوس انجليس: يعود الممثل هاريسون فورد البالغ 78 عاما بدور إنديانا جونز في الجزء الخامس والأخير من مغامرات عالم الآثار الشهير المزمع عرضه في صالات السينما سنة 2022.

وقالت رئيسة "لوكاس فيلم" كاثلين كينيدي خلال مؤتمر صحافي نظمته "ديزني" لمستثمريها "نحن في مرحلة ما قبل الإنتاج للجزء المقبل والأخير من إنديانا جونز (...) وبطبيعة الحال سيعود "إندي" (تصغير إنديانا) شخصياً، أي هاريسون فورد، لاستكمال رحلة هذه الشخصية الأسطورية".

وخلافاً للأجزاء السابقة، لن يتولى ستيفن سبيلبرغ أي دور خلف الكاميرا بعدما كان مقرراً توليه إخراج الفيلم قبل الاكتفاء بإسناد مهمة إنتاجية إليه. وسيخرج العمل جيمس مانغولد (مخرج فيلم "لوغان")، وفق كاثلين كينيدي.

ومن المقرر البدء بتصوير الفيلم في ربيع 2021 على أن يبدأ عرضه في يوليو 2022.

وكان هاريسون فورد قد أدى دور إنديانا جونز للمرة الأولى سنة 1981 في فيلم "Riders of the lost arc" بإدارة المخرج ستيفن سبيلبرغ.

وحقق العمل نجاحاً عالمياً وأعقبه جزءان آخران لم يقلا شعبية، وهما Indiana Jones and the Temple of Doom عام 1984 و"Indiana Jones and the Last Crusade" عام 1989 مع الممثل الراحل شون كونري بدور والد عالم الآثار.

وأدى هاريسون فورد أيضا بطولة الجزء الرابع بعنوان "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" عام 2008، وهو عمل نجح على شباك التذاكر لكنه أثار خيبة لدى النقاد وجزء من محبي السلسلة.

وقد جرى الإعلان منذ 2016 عن الجزء الخامس والأخير من السلسلة مع موعد أول لعرضه في 2019، لكن المشروع تأخر مرات عدة بسبب خلافات بين المنتجين وكتاب السيناريو وستيفن سبيلبرغ، ثم أخيرا بسبب جائحة كوفيد-19 التي عطّلت عجلة الإنتاج في هوليوود.