ألين لحود تغني الميلاد

"الخليج 365" من بيروت: طرحت الفنانة اللبنانية ألين لحود أغنية "Holly Jolly Christmas" التي أعادت تسجيلها (cover) وصورتها في كليب من إخراجها.
وقد سجلت الأغنية في استوديو مجد عقيقي، وشاركها الأخير والمدير الفني زخيا عيسى التمثيل.
وقالت لحود: "من بعد الظروف التي عصفت بلبنان ووسط الظروف الاقتصادية والمعيشية التي نمر بها حاليا، شعرت أن هذه الأغنية الميلادية التي أعدت تسجيلها وصورتها، ستعطي بريقا من الأمل الذي بتنا على شفير فقدانه".
وختمت: "على أمل أن ينتهي العام 2020 بكل سيئاته، أتمنى أعيادا مجيدة مليئة بالأمل والمحبة".
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