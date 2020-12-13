إصابة منة شلبي في رقبتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان أمير شاهين، اليوم الأحد، عن تعرض الفنانة منة شلبي لإصابة في رقبتها.

ونشر شاهين، صورة له مع منة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، ظهر فيها بجبيرة بعد تعرض إصبع يده للكسر، أما منة فظهرت وهي ترتدي رقبة طبية، وعلّق شاهين: "المصابون في الأرض".

آخر أعمال منة شلبي حلقة ضمن مسلسل "نمرة اتنين" والذي عرضته منصة "شاهد VIP" مؤخرا، وتحمل عنوان "أول امبارح"، وشاركها البطولة أحمد مالك؛ معالجة درامية وسيناريو وحوار مريم نعوم، وإخراج محمد شاكر خضير.