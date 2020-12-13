محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365
يستعد المنشد أحمد الشافعي لطرح أنشودة دينية جديدة بعنوان "سلام مسك الختام" مع بداية العام المقبل، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعدد من المنصات الإلكترونية.
أنشودة "سلام مسك الختام" من كلمات وألحان أحمد الشافعي، وهي إحدى أناشيد ألبومه الديني الذي يقف على تحضيراته خلال الفترة الحالية استعدادا لطرحها مطلع العام المقبل.
يشار إلى أن أحمد الشافعي أحيا حفل إنشاد ديني ضمن فعاليات لقاء الحبيب علي الجفري بجامعة المنوفية.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الشافعي يستعد لطرح أنشودة "سلام مسك الختام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.