فيديو| حنان ترك تلعب مع ابنتيها في منزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة حنان ترك مقطع فيديو، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت "ترك" في الفيديو وهي تلعب مع ابنتيها "مريم ومنى"، من داخل حديقة منزلها. وكانت حنان ترك، قد أعلنت ارتداء الحجاب عام 2006، واستمرت في عملها بالفن وقدمت مسلسلات "أولاد الشوارع، هانم بنت باشا، نونة المأذونة، أخت تريز"، حتى قررت الاعتزال في عام 2012 .

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