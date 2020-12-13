والدة حلا الترك تطلب مساعدة أحلام بعد الحكم عليها بالسجن عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت والدة حلا الترك التوسط من الفنانة الإماراتية أحلام في قضيتها بعد الحكم الذي صدر ضدها بالسجن عام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لوالدة حلا، قالت من خلاله: "المفروض الأولاد يتربون على الأخلاق وعلى بر الوالدين، يتربون على الأسس والمبادئ، مو أربيهم على العقوق، ما أبي أن حلا تبر فيني، ولا بدي أياها تكلمني ولا أي شئ، بالنسبة لموضوع الفويس اللي اتسرب، ما حبيت أتكلم على موضوع الفويس لأنه بيني وبين بنتي، وتسرب الله يسامحها، الواحد في لحظة انفعال وزلة لسان".

أضافت :"انا إنسانة عندها ردت فعل، لما تسمعي أن في حكم صادر ضدك، الإنسان بيضايق وينفعل، وبيكون منه في وعيه، بصراحة كنت في حالة هيستيرية، وأنا بقول ليش يتسرب الفويس".

تابعت :"أنا مو فخورة بها الشئ، أنا مو شرانية، في موضوع أحب أوضحه، هذه قضية فيها أحكام جائرة، ومو واضح الموضوع بالنسبة لهم، وما أنكرت أني أخذت الفلوس، أنا مرة ما عندي وظيفة، حتى حقوقي الشرعية ما أخذها، حتى النفقة ما أخذها، لي سنة ونصف ما أخد نفقة، من وين بدي أصرف، الولد عنده مصاريفه، ومدرسة، أنا من وين بدي أجيب".

أكملت "عطوني حقوقي الشرعية، أنا بعطي الفلوس لحلا، وبرجعها ليها، المشكلة أني أمها مو واحدة غريبة، أنا اللي حملت وربيت وولدت، اللحين دلوقتي فكرتوا في عيالكم، أشلون أتزوج وأخلي ولدي".

وبكت والدة حلا: "في حياتي ما كلمت أم فاهد، أتمنى أم فاهد -في إشارة إلى المطربة أحلام- تدخل في الموضوع، وتكلم حلا، وأتمنى يوصل هذا الموضوع ليها، تواصلت معها ما ردت، ما عندي رقمها، بس يعطوني نفقتي المؤخرة، وبعدين بعطي حلا".

استطردت "طول حياتنا كنا نشتغل ونساعد أهالينا، أنا ما عندي أهل، الواحد يقول لا حول ولاقوة إلا بالله".