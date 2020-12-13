وفاة فنانة هندية في منزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عثرت قوات الشرطة الهندية، على الممثلة وعارضة الأزياء الهندية آريا بانيرجي متوفيه في منزلها.

عثرت الشرطة على آريا "33 عاما" ميتة في شقتها يوم الجمعة، واكتشفت الوفاة مدبرة منزلها بعد شعورها بالقلق عليها نتيجة عدم ردها على اتصالاتها، ولكنها لم تستطع فتح باب المنزل فطلبت من الجيران المساعدة وبدورهم اتصلوا بالشرطة.

وفور وصول الشرطة اقتحموا المنزل ليجدوها ميتة في غرفة النوم، وتم إرسال الجثة للتشريح في الطب الشرعي، كما تم أخذ عينات من الغرفة لمعرفة ما إذا كانت الوفاة طبيعية أم نتيحة لحادث.

آريا بانيرجي هي ابنة عازف الموسيقى نيخيل بانيرجي، وشاركت في العديد من الأفلام الهندية.