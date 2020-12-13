وفاة والدة مهندس الصوت محمد صقر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

توفيت عصر اليوم والدة مهندس الصوت محمد صقر، بعد صراع مع المرض.

الشاعر الغنائي محمد عاطف، أعلن وفاة والدة مهندس الصوت، وعبر صفحته بموقع فيسبوك كتب "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة المهندس محمد صقر، خالص التعازي للأسرة الكريمة، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته".

المهندس محمد صقر تعاون مؤخرا مع الفنان محمد منير في ألبومه "باب الجمال" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وأشرف على ألبومات نخبة من أبرز نجوم الأغنية، ومنهم: عمرو دياب، وأنغام، وأصالة، وشيرين عبد الوهاب.

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