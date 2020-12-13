شاهد..نحافة الفنانة سيرين عبد النور تُبهر متابعيها

أدهشت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بمجموعة صور نشرتها تظهر رشاقتها ونحافتها.
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نشرت سيرين عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام- Instagram" صور من جلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها ترتدي "جمبسوت" باللون "البيج" أظهر نحافتها ، ووضح عليها خسارة الوزن خاصة من منطقة الخصروحتى الساقين، وعلق جمهورها على هذا الأمر مؤكدين أنها نحفت بشكل كبير.
يذكر أن سيرين عبد النور ، تشارك في برنامج "The masked singer- أنت مين" الذي يعرض عبر mbc بعد تعريبه من الفورمات العالمي.
ويشارك في البرنامج 12 نجماً من مجالات مختلفة، يقدمون إستعراضاتهم الغنائية على المسرح
وتسيطر أجواء الدعابة خلال تصوير البرنامج بين الفنان المصري حسن الرداد وسيرين عبد النور، حيث فاجأ "الرداد" اللبنانية "سيرين" شاهراً مسدساً في وجهها، في خطوة أثارت الخوف لديها، وعلمت بعدها بأنه مسدس لعبه، واستدركت المقلب، وذلك من خلال فيديو نشره الأول عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".
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