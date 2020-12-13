نشر الفنان رامي صبري، صورة من تكريمه في فعاليات مهرجان نجم العرب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". تضمنت الصورة مجموعة من نجوم المهرجان برفقة رامي، وعلق عليها قائلاً:"اصحابي واخواتي المبدعين تامر حسين . تامر علي . نادر حمدي . محمد الشاعر امس من حفل تسليمي جائزه نجم العرب 2020". تم تكريم صبري في المهرجان على أغنيتي "حياتي مش تمام، غريب الحب"، كأفضل أغنية في عام2020. اقرأ أيضاً..رامي صبري أفضل فنان عربي لعام 2020 يذكر ان رامي قد طرح مؤخراً اغنية "خليني أشوفك تاني"، والتي حققت أكثر من 4 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:أحمد علي موسى ، ألحان:مدين، توزيع:جلال الحمداوي، ويقول مطلعها"الله يرضى عليك .. خليني أشوفك تاني .. مشتاق وعينيك وحشاني وبفكر دايماً فيك.. وحياتك حِن عليا .. سَلِم كدا صفي النية دا أنا جاي مسَلِم ليك .. خليني أشوفك تاني .. مشتاق وعينيك وحشاني وبفكر دايماً فيك". إضافة إلى أغنية "خطيرة"، التي حققت أكثر من 5 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:تامر حسين، ألحان:رامي صبري، توزيع جلال حمداوي.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد حصوله على جائزتين..رامي صبري مع نجوم مهرجان "نجم العرب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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