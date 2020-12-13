كلاكيت ثالث مرة.. ياسمين صبري العربية الوحيدة ضمن أجمل 100 وجه في العالم

أعلنت مسابقة "تي سي كاندلر- tccandler " ، عن اختيار ياسمين صبري للسنة الثالثة، ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، ونشرت ذلك عبر الحسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي انستجرام- Instagram.
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وتعتبر ياسمين الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة هذا العام ضمن قائمة أفضل100 وجه في العالم، والتي ضمت العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.
يذكر أن ياسمين صبري كانت الفنانة العربية الوحيدة أيضاً ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم عام 2017، وعادت لتكرر
يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية"، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.
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