شاهد.. أمير شاهين يكشف تعرض منة شلبي لإصابة عنيفة

كشف النجم أمير شاهين عن تعرض النجمة منة شلبي لإصابة في عنقها، حيث نشر صورته مع منة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام-Instagram" ظهر فيها وهو يضع يده في جبيرة نتيجة لتعرض إصبع يده للكسر، أما هي فظهرت تضع رقبة طبية. رقبة طبية. اقرأ ايضاً..منة شلبي: العمل مع محمد هنيدي في النمس والإنس ممتع وعلق شاهين علي الصورة قائلاً: "المصابون في الأرض". يذكر أنه عرض للفنانة منة شلبي مؤخرا حلقة "أول امبارح" من مسلسل "نمرة اتنين" على شاهد vip، وشاركها في البطولة أحمد مالك ومن إخراج أحمد شاكر خضير. وتدور أحداث الحلقة حول لبنى التي تقرر الذهاب إلى حفل عيد ميلاد يوسف بعد ستة أشهر من انفصالها عنه لتثبت لنفسها أنها تخطّت تلك المرحلة من حياتها. وهناك تدور أحداث لم تكن في الحسبان، حيث تجد نفسها محبوسة في الحمام!

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