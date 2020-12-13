لأول مرة .. بارانويد آيز فى الساقية يقدمون أغنيات "بينك فلويد"

تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي لاستقبال حفل غنائي لفريق "بارانويد آيز" الذى يعيد تقديم أغنيات فريق بينك فلويد، وذلك يوم الأربعاء 16 من ديسمبر الجاري، على مسرح النهر الساعة السابعة والنصف مساءً.
ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل مجموعة منالأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
"بارانويد آيز" فرقة مصرية تخصصت في موسيقى البروجريسيف روك قدمت على مدار 5 أعوام حفلات ناجحة عزفت فيها أهم أغاني الفريق الاسطوري
جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.
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