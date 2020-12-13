الفأر "ريمي" بطل مسرحية غنائية على "تيك توك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بمشاركة محترفين من برودواي تنطلق مسرحية غنائية مخصصة لمغامرات الجرذ ريمي بطل فيلم الرسوم المتحركة "راتاتوي" في يناير/ كانون الثاني.

وكانت بداية التفكير بالمشروع أغنية عن ريمي بعنوان "فأر أحلامي" ضمن مقطع فيديو نشرته على "تيك توك" في أغسطس/ آب الماضي إميلي جاكوبسن، وهي معلّمة اللغة الإنجليزية في مدرسة ابتدائية شمال ولاية نيويورك.



وسرعان ما بادر دانيال مرتزلافت، وهو ملحّن محترف يعمل في مجال الاستعراضات الموسيقية، إلى إعادة تنسيق هذه الأغنية التي تبلغ مدتها بضع ثوانٍ فحسب، ونشرها على "تيك توك" أيضاً، ثم أطلق فكرة مسرحية موسيقية كاملة مخصصة للفأر الظريف، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وما كان من "تيك توك" عندها إلاّ أن تلقّفت الفكرة، وراحت مئات مقاطع الفيديو تنهال على الشبكة وتُنشر عليها، حتى أصبح المشروع ظاهرة.

ومن الاقتراحات التي تضمنتها هذه المقاطع أغنية لرقصة تانجو بين كوليت تاتو، وهي إحدى شخصيات الفيلم، وألفريدو لينجويني، الشريك البشري لريمي، وأغنية بعنوان "إنيوان كان كوك" (كل واحد يستطيع الطهو)، وهي شعار جوستو، مؤسسة المطعم الذي تدور فيه أحداث الفيلم.

وتبنّت شركة "سيفيو" للإنتاج المسرحي والتلفزيوني والسينمائي المشروع مبدية عزمها على تحويله لإنتاج حقيقي، سيبثّ عبر الإنترنت في الأول من يناير/ كانون الثاني، وقد حظي هذا المشروع بمباركة شركة "ديزني" التي تتبع لها "بيكسار"، منتجة "راتاتوي"، رغم التشدد التقليدي لـ"ديزني" في مسألة حقوق الملكية الفكرية.

وستبقى المسرحية الغنائية متاحة على الشبكة لمدة 72 ساعة.