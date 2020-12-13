تراند اليوم : تحضيرات مكثفة من عائلة ميريام فارس للإحتفال بالكريسماس – إتفرج

بدأت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الاستعدادات للاحتفال بالكريسماس.

نشرت ميريام عبر حسابها على Instagram فيديو لها وهي تقوم بنزع الزينة التي وضعتها استقبالا لمولودها الجديد، لتبدأ تحضيرات الكريسماس.

كتت تعقيبا على الفيديو” حان الوقت لإزلة الزينة التي وضعتها بنفسي لطفلي “دايف” والبدء في وضع زينة عيد الميلاد.

يذكر أن ميريام فارس، قد تزوجت من رجل الأعمال اللبناني داني متري في عام 2014، واقتصر حفل الزفاف على عدد من المقربين فقط وبعيدًا عن عدسات المصورين، ورزقت منه بابنها الأول “جايدن” في عام 2016، وابنها الثاني في نهاية أكتوبر الماضي.