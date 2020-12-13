تراند اليوم : تعرف علي.. هدية نجم بوليوود “شاروخان” لمصابي كورونا

إحدى المنظمات الخيرية التي يمتلكها نجم بوليوود الممثل الهندي شاروخان تبرعت بهدية لمصابي فيروس كورونا المستجد في الهند.

وأفادت صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية، الأحد، بأن الهدية عبارة عن 500 جرعة من عقار ريمديسيفير لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن وزير الصحة في نيودلهي ساتيندار قدم الشكر لشاروخان على هذا العمل.

وقال شاروخان: “سوف نتغلب على هذه الأزمة إذا واصلنا الحفاظ على جبهتنا موحدة”.

وأضاف” أنا وفريقي مستعدون للمساعدة في المستقبل أيضا”.

وعلى الصعيد الفني، بدأ شاروخان في تصوير فيلمه القادم” باثان”، الذي يشاركه في بطولته كل من الممثلة ديبيكا بادكون والممثل جون إبراهام.

