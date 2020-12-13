تراند اليوم : سمير غانم بيني وبين دلال 20 سنة.. وأنا حذرتها

الفنان سمير غانم خلال حديثه لبرنامج “السيرة”، المذاع على قناه “دي إم سي” ، لأول مرة عن فارق العمر الكبير بينه وبين زوجته الحالية، الفنانة دلال عبد العزيز، أنه يكبر زوجته بـ20 سنة.

وأكد لمقدمة البرنامج وفاء الكيلاني إنه حذر دلال عبد العزيز من الارتباط به بسبب فارق العمر الكبير بينهما، ولكنها أصرت على الزواج منه، قائلا عنها: “كانت فتاة ريفية قادمة من الزقازيق وبنت ناس ومتواضعة لكن قمر.. وأنا حذرتها وقلت لها يا دلال أنا أكبر منك بـ 20 سنة فأجابتني لا تشغل بالك”.

ولفت سمير غانم في البرنامج إلى ظروف ساعدت على ارتباطه بدلال عبد العزيز، هى وفاة شقيقه، ووقوفها بجانبه بقوة في تلك الفترة، بعدها نمت العلاقة طول فترة عملهما في مسرحية “أهلا يا دكتور”، التي عرضت في عام 1981.

وقال سمير غانم لبرنامج “السيرة” إن زوجته دلال عبد العزيز فاجأته مؤخرًا بطبق مانجو كبير لعلمها أنه يحب الفاكهة.

ويعد سمير غانم ودلال عبد العزيز من أشهر “ثنائيات” الوسط الفني العربي، وشاركا سويا في بطولة العديد من الأفلام والمسرحيات.

يذكر أن زواج سمير غانم ودلال عبد العزيز نتج عنه الفنانتين، دينا سمير غانم وإيمي سمير غانم، اللتان أصبحتا من نجوم الوسط الفني حاليا.

