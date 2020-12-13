تراند اليوم : فطوطة يكشف عن سر رفضة العمل مع الزعيم.. إتفرج

الفنان سمير غانم، يتصدر مؤشرات البحث على جوجل، لليوم الثاني على التوالي، بعد حلوله ضيفًا في برنامج “السيرة” تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني والمذاع على قناة DMC، بعد عرض الجزء الثاني من الحلقة.

سر رفض سمير غانم العمل مع الزعيم منذ عشرين عاما

وكشف الفنان سمير غانم عن سر رفضه مشاركة الفنان عادل إمام منذ عشرين عامًا في عمل فني، حيث قال “كان دورًا صغيرًا وماكنش عاجبني”، وعن ظهوره ضيف شرف معه في مسلسل “فلانتينو” في رمضان الماضي،

قال إن ذلك “بسبب اختلاف شخصيته طول تلك السنين”، مضيفًا:” عملت المشهد بحب شديد، علشان كده طلع حلو أوي، وبعد التصوير لاقيت الزعيم قام حضني”.

أول عقبة في مشوار سمير غانم الفني

وعن أول عقبة واجهته في بداية مسيرته الفنية، كشف أنه كان يحضر لمسرحية “مطلوب ليمونة” مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح من تأليف أحمد سعيد، حيث قال، “قبل عرض المسرحية بيوم تفاجأنا بأن إعلاناتها تم رفعها من الشوارع

وقرروا منع عرضها وعندما سألنا عن السبب قالوا إن اسمها هو السبب وهو يعني أن “الشعب قرفان” وذهبنا حينها لوزير الداخلية ويعتبر ذلك أول مطب في حياتنا”.

وقال سمير غانم أنه لم يقدم أفلامًا كثيرة في السينما، موضحًا أن السينما حاليًا تشبه الأفلام الأجنبي، أما الدراما فكشف أنه كان سيقدم عملًا منذ أربع سنوات هو مسلسل “ميزو2″ وكان هناك جلسة عمل مع المؤلف الراحل لينين الرملي والمنتج ولكنهم لم يتفقوا فلم يكتمل المشروع”.

سمير غانم يكشف عن تعرضه للظلم من قبل أحد النقاد

وأكد الفنان الكوميدي الكبير، أنه راضي عما قدمه بنسبه 95 ٪؜ ، وأنه لم يظلم أحدٍ أبدا، بينما كشف عن موقف تعرض فيه للظلم، من أحد النقاد الذي كتب عنه كلام مهين له، وبدأ كلامه بـ”سمير غانم البهلوان”، وحينها غضب بشدة وذهب لموسى صبري تفهم الأمر وقال له أكتب ردك عن الكلام وسأنشره.

أهدي سيرتي لزوجتي دلال عبدالعزيز

وصرح سمير غانم، أنه يهدي سيرته لزوجته دلال عبدالعزيز قائلًا: “أحب أقول لها شكرا يادولي وسأعوضك عن كل هذا التعب”، مضيفًا:” أحب أن تكون سيرتى بعنوان “سيرة السعادة” .

وعن أكثر الفنانين الذين يرغب في ضمهم إلى سيرته، قال أضم رفاق دربي الراحلين وشركائي في تأسيس فرقة “ثلاثي أضواء المسرح”، جورج سيدهم والضيف أحمد،

بالإضافة إلى الفنان الفلسطيني غسان مطر، والفنان طلعت زكريا، وفيه شخصية كمان كانت بتسعدني، هو شعبان عبدالرحيم، الشخصية دي مش هتتكرر إلا كل 50 سنة.



