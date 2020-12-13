تراند اليوم : تعرف علي رد فعل والد”سمير غانم”بعد ماعرف أنة سقط بالكيلة.. إتفرج

الفنان سمير غانم، ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلاني مقدمة برنامج “السيرة” المذاع عبر قناة “دي إم سي، للحديث عن طفولته وأسرار يرويها لأول مرة.

وقال غانم خلال حواره،: “أن والدته من مصر وأساسها من شبرا، ووالده من الصعيد، مضيفًا إلى أنه عاش فترة في مدينة بنى سويف.

وأشار إلى أن والده كان ضابطا في بني سويف، إذ كان يتولى رئاسة مكتب شؤون العربان، المسؤول عن حل الخلافات بين القبائل.

وأوضح أنه في صغره حضر مع والده بعض جلسات الصلح بين القبائل، مضيفا: “والدي كان ظابط صارم جدا في شغله، وفي البيت له هيبة طبعا، ولو حد فينا كان تعب أو حصله حاجة مينامش..

كان عنده إحساس كبير بالمسؤولية .. عمره ما ايده اتمدت علينا وإحنا صغيرين، إلا لو في غلطة جامدة كان يمسك الواحد فينا من ايده كده ويكلمه ويكون بيضغط عليها.. قرصني كتير في إيدي بالمسكة دي”.

وحينما طلبت منه وفاء الكيلانى أن يتحدث باللهجة الصعيدية، قال إن الذى يتمكن من اللهجة الصعيدية الفنان الراحل جورج سيدهم، موضحًا أنه لا يجيد اللهجة الصعيدية إلا إذا كان هناك دور يقدمه في عمل فنى.

ونوه سمير غانم إلى أن علاقته بوالده كانت طيبة، وقال إن أسرته كانت بسيطة مثل أي عائلة مصرية، مؤكدًا أنه يشبه والده بشكل كبير، وكان يتواجد معه دائمًا معه في جنينة القسم، مشيرًا إلى أنه أخذ سمة الطيبة من والدته، وقال: “كنت بحب أمى تدعيلى وبعدما بتدعيلى بلاقى لوكشة أوردرات بتجيلي”.



