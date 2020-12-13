متابعة بتجــــــــــرد: عبّرت النجمة اللبنانية نجوى كرم عن اشتياقها لجمهورها من خلال تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”.
وكشفت نجوى في الوقت نفسه أنه عندما يكون هناك من عمل فني جديد يأخذون الخبر الصحيح من صفحاتها الرسمية، مؤكدة على تعاملها الصادق مع جمهورها بشكل دائم، قائلة: “اشتقت لكم، لما يكون في جديد بتاخدوا الكلمة من موقعي الرسمي، بحبكم ودايمًا صادقة معكم”.
من جهة أخرى، تحيي نجوى حفلًا غنائيًا في مركز دبي التجاري العالمي يجمعها مع البرنس ماجد المهندس وذلك يوم الجمعة الواقع في ١٥ كانون الاول/يناير ٢٠٢١.
نذكر أن “كرم” كانت قد أحيت حفلاً كبيرًا في دبي في الغراند حبتور في الهواء الطلق في نوفمبر الفائت في أول حفل لها بعد أزمة كورونا التي استمرت لأشهر حيث تم إلغاء جميع الحفلات والمهرجانات للحد من انتشار الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم تحسم الجدل.. “دايمًا صادقة معكم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.