لطيفة التونسية ووليد توفيق.. هل يجتمعان في ديو غنائي؟

متابعة بتجـــــــــرد: اتفق الفنان اللبناني وليد توفيق والفنانة لطيفة التونسية على تقديم تعاون فني بينهما للجمهور، إما على شكل ديو غنائي أو لحن يقدمه وليد للطيفة.

الاتفاق الفني جاء على هامش الدعوة التي قام بها الدكتور عادل الرجولة، للفنانين بحضور زياد حمزة مدير عام قطاعي الإذاعات والموسيقى في مجموعة MBC وزوجته الإعلامية هدى ياسين، حيث استثمر عادل زيارة وليد ولطيفة إلى دبي لإقامة جمعة فنية، تراعي قواعد التباعد الاجتماعي.

ووجود لطيفة في دبي بحكم إقامتها، فضلاً عن تكريمها في مهرجان ضيافة الذي أقيم مؤخراً، كما تشارك في الإشراف على مشاركة شابات موهوبات في مسابقة (صوتك)، كما قامت بتصوير فيديو كليب لإحدى أغنياتها المقرر صدورها قريباً.

بينما يوجد وليد في زيارة خاصة، زار فيها برفقة المطرب حاتم العراقي صديقهما سيف بالحصا في مزرعته الخاصة، وهناك التقطا الصور برفقة مجموعة من الحيوانات النادرة التي يربيها بالحصا.