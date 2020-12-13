في أقل من 24 ساعة..عبد الله الرويشد يسجل أكثر من 60 ألف مشاهدة بأغنية "

حقق الفنان عبد الله الرويشد، بأغنيته الجديدة "هجرتك"، أكثر من 60 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:علي مساعد ألحان : عبدالله الرويشد توزيع : محمد علي، وتقول كلماتها"هجرتك غصب مو مني عسى بفراقنا خيره كثير اشياء بالدنيا نبيها بس نخليها طلبتك لا

تعاتبني وابد لاتجيب هالسيره خلاص ارجوك انساها محبتنا ولياليها ذبل عمري وطال الدرب وتاهت بي مشاويره تعبت اعيش بأوهام الهوى والنفس امنيها قلبي جاك يترجاك لو تقبل معاذيره".

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يذكر أن الرويشد كان قد طرح

مؤخراً، أغنية"ماأناديلك"، وذلك مطلع العام الماضي، وحققت أكثر من مليون و 700 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات: فتحية العجلان الحان : خالد الشيخ توزيع : محمد علي، وتقول كلماتها"شلون لي شفتك ما اناديلك وانت ضحكاتي اللي بعيوني وما اناديلك اشلون وانا مالي بدل غيركما سوى عينك تناديني .. وانا اجيلك مر مرة بالغلط مره .. وانا اجيلك..اشلون صاير اعشقك اخلي زلاتك صواب اجادل الفرحة معاك".