غدًا.. انطلاق حفل افتتاح مهرجان المهن التمثيلية المسرحي

تستعد إدارة مهرجان المهن التمثيلية المسرحي (التجربة الأولى)، برئاسة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في دورته الخامسة، لانطلاق حفل الافتتاح، مساء غدٍ الإثنين، وذلك على خشبة مسرح النهار.

من المقرر أن تضم لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية الدورة

الخامسة، كلًا من المخرجين سامح عبدالعزيز، وإبراهيم فخر، وأحمد خالد أمين، وهشام عطوة، شادي سرور، إضافة إلى كل من الفنانين أحمد صيام، سلمى غريب، أحمد تمام، محمد نبيل منيب، الناقد يسري حسان، مهندس وائل عبدالله.

يذكر أنه تم قبول عدد من المسرحيات لتنافس في الدورة الخامسة، وهي: ملحمة السويس، إخراج محمد زكي، الحلبة، إخراج محمد فاروق، الفراشات، إخراج رامي نادر، كازينو السهرة السعيدة، إخراج محمد صلاح طافش، المصنع، إخراج مصطفى عسكر، للإيجار، إخراج كريم البسطي، قصة عادية جدًا، إخراج محمد عبدالوارث.