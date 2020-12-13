تكريم آية عبدالله أفضل مطربة شابة 2020 في مهرجان wedding day

كرَّم مهرجان wedding day المطربة الشابة آية عبدالله، نجمة برنامج صوت الحياة، أفضل مطربة شابة لعام 2020، وأقيم المهرجان بأحد الفنادق الشهيرة في القاهرة. وكُرِّم كوكبه من نجوم الغناء والتمثيل، منهم درة، هنادي مهنى، مي سليم، سامح حسين، نجل احمد السقا، لقاء سويدان، محمد نو، أحمد عبدالله محمود، نسمة محجوب. سليم، سامح حسين، نجل احمد السقا، لقاء سويدان، محمد نو، أحمد عبدالله محمود، نسمة محجوب. وتألقت المطربة آية عبدالله في ارتداء فستان باللون الأحمر من تصميم الاستايلست مي علام والميكب اب جيحي سعيد والشعر سيد العالمي. مي علام والميكب اب جيحي سعيد والشعر سيد العالمي. وتضمن المهرجان فقرات عدة مختلفة ومتنوعة عن الدورات السابقة لأشهر مصممي الأزياء الذين يقدمون أحدث أزياء واستايلسلات موضة 2021 تقدم للمرة الأولى في مصر من فساتين زفاف وسواريه، وكل ما يلزم المرأة المصرية والعربية المهتمة بالموضة.

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