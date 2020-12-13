ياسمين صبري ضمن “أجمل 100 وجه في العالم” لعام 2020

متابعة بتجـــــــرد: ‏انضمت الفنانة المصرية ياسمين صبري إلى قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020، وتنتهي الترشيحات في هذه الأيام الأخيرة من العام ليبدأ التصويت على لقب “أجمل وجه” والذي سيتم الإعلان عنه في 27 ديسمبر الحالي.

‏وقد سبق ياسمين صبري في الانضمام للقائمة من الوطن العربي،هنا الزاهد ومينا مسعود من مصر، وسفيرة النوايا الحسنة الشابة إحسان بنعلوش من المغرب.

نفيد بالذكر أن ياسمين صبري كانت قد شاركت في بطولة مسلسل “فرصة تانية”، إلى جانب الممثلين أحمد مجدي، وأيتن عامر، وهبة مجدي، ودياب، وكوكبة من النجوم، والعمل معالجة تليفزيونية لمحمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

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