سامر المصري يعود بـ”أبو جانتي” من السعودية!

متابعة بتجـــــــــرد: بدأ الفنان سامر المصري التحضير لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “أبو جانتي ملك التاكسي” تمهيداً لعرضه المقترح في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2021.

ويأتي تصوير العمل بعد النجاح الكبير الذي حققه المصري بجزأي المسلسل اللذين قدمهما عامي 2010 و2012، إذ قدم الجزء الأول من العمل الكوميدي الشهير في سوريا، والثاني في دبي، وشجعه الانفتاح الفني الكبير الحاصل في السعودية على تصوير الجزء الثالث من المسلسل هناك.

وتدور فكرة المسلسل حول محيي الدين أبو جانتي سائق التاكسي البسيط، الذي يلتقي خلال عمله اليومي، شخصيات (ركاب) عاديين وعابرين، يقلهم أبو جانتي بالمصادفة ليتلقف البطل حكاياتهم ويعلق عليها ويؤثر أو يتأثر بها في سياق حراكه اليومي والمعيش، في قالب ينحو إلى الطرافة في غالب مساحته، لكنه يقارب التراجيدية أو البكاء أحياناً، ناقلاً صورة الواقع الحقيقي، بسخرية ناقدة. ويحاول العمل أن يدخل بعوالم شخصية سائقي التاكسي وعوالم الزبائن التي لن تخلو من طرافة الموقف بإطار كوميدي ساخر.

والعمل ينتمي إلى نوع الكوميديا السوداء، فهو يعرض مشاكل المجتمع بحيث تدفعك كمشاهد إلى التأرجح ما بين الضحك والبكاء في نفس المشهد. كما يحمل المسلسل أفكاراً جديدة ومتنوعة ويخلق مواضيع تلامس مشاكل وهموم الناس البسطاء. وفي جزئه الثالث ينطلق أبو جانتي إلى العاصمة السعودية الرياض، ليحاكي الشارع السعودي، من خلال المواقف التي يتعرض لها مع شخصيات وقصص جديدة، خاصة بعد أن قرر اصطحاب عائلته معه إلى الرياض، إذ تتصاعد الأحداث وتتشابك بين قصص ومواقف كوميدية يتعرض لها أبو جانتي، وبين المواقف والصعوبات التي تواجهه مع عائلته والمحيطين به.

المسلسل الذي ينتجه سامر المصري بهدف إحيائه وتسويقه، يكتب حلقات جزئه الثالث محمد نور الطيار، ويخرجه محمود الدوايمة، صاحب الباع الطويل في الإخراج التلفزيوني، في تقديمه للأعمال التراجيدية والكوميدية ومن أبرزها: (رايات الحق، خمس بنات، عداني العيب، صبايا الجزء الخامس، الجدة لولوة، كريمو، الفطين، الغني والبخيل ووطن على وتر). ويشترك في بطولة الجزء الجديد مع سامر المصري كل من أيمن رضا وسامية جزائري، إضافة إلى نجوم عرب وخليجيين.

يذكر أن فكرة المسلسل انطلقت من نجاح شخصية أبو جانتي، في واحدة من حلقات المسلسل الكوميدي (بقعة ضوء) عام 2003.