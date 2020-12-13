جينفر لوبيز تحتفل بعيد ميلاد والدتها الـ75

متابعة بتجـــــــــرد: من المعروف أن النجمة الأميركية جينفر لوبيز تضع عائلتها دائماً في المقام الأول، لذلك ليس غريباً أنها قررت إقامة حفل عيد ميلاد مميز لوالدتها (غودالوبي) التي بلغت عامها الـ 75.
ونشرت جينفر عبر حسابها في انستغرام مقطع فيديو يظهر جانباً من الاحتفال الذي أقامته لوالدتها في منزلها، إذ فوجئت والدتها عندما وصلت إلى منزل ابنتها حيث اجتمع أفراد العائلة للاحتفال بها.
وعلى الرغم من أن الحفل كان صغيراً بسبب الإرشادات الوقائية التي فرضها فيروس كورونا إلا أن مشاهد الفيديو والأجواء عكست الحب الكبير الذي تكنه جينفر تجاه والدتها، وكتبت قائلة: “مفاجأة.. عيد ميلاد 75 سعيد لأمي الجميلة! أحبك كثيراً وجميعنا نحبك كثيراً، إنك تعكسين المعنى الحقيقي لمقولة: أن تكون شاباً وخالداً في كل عمر… شكراً لك على حبك اللامتناهي وطاقتك ودعمك وكونك فقط أنت أحبك إلى الأبد”.
وتضمن الحفل مائدة عشاء وديكورات لافتة، إضافة إلى أن جينفر قد نظمت أيضاً مكالمة فيديو جماعية مع أفراد الأسرة الآخرين الذين لم يتمكنوا من الحضور الذين تمنوا بدورهم عيد ميلاد سعيداً لـ (غودالوبي).
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