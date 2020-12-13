شاروخان يحارب كورونا في الهند

متابعة بتجـــــــــــرد: تبرع الممثل الهندي شاروخان بـ 500 جرعة من عقار ريمديسيفير لعلاج المصابين بفيروس كورونا وذلك من خلال إحدى المنظمات الخيرية التي يمتلكها في الهند.
وأفادت صحيفة “تايمز أوف إنديا” أن وزير الصحة في نيودلهي ساتيندار قدم الشكر لشاروخان على هذا العمل، وقال شاروخان: “سوف نتغلب على هذه الأزمة إذا استمررنا في الحفاظ على جبهتنا موحدة”. وأضاف: “أنا وفريقي مستعدون للمساعدة في المستقبل أيضاً”.
وعلى الصعيد الفني، بدأ شاروخان في تصوير فيلمه المقبل “باثان”، الذي يشاركه في بطولته كل من الممثلة ديبيكا بادكون والممثل جون إبراهام.
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