رسالة صوتية مؤثرة جدًا من والدة شكران مرتجى في يوم ميلادها

متابعة بتجـــــــــرد: شاركت النجمة شكران مرتجي متابعيها على تطبيق انستغرام برسالة من والدتها بمناسبة في يوم ميلادها مضاف الى مقطع فيديو لمجموعة من صور الأخيرة.
ووجهت والدتها رسالة مليئة بالحنية والعاطفة والشوق تمثلت في رجفة صوتها في الكلام إلى التعبيرات البسيطة والعميقة التي وجهتها لابنتها، حيث تمنت لها سنة سعيدة وقالت: “كيفك يا شكران ان شاء الله دائما بالأفراح.. ربي يعطيكي على قد نيتك”.
بدورها، علقت شكران على التسجيل الصوتي قائلة: “أمي ثم أمي ثم أمي. صوت أمي يجعلني أبكي فرحاً وخوفاً أريد حفظه في قارورة مع عطرها”.
وأضافت: “أمي من قال أنهم قطعوا حبلي السري معك كذبوا مازال يمدني بالحب والقوة وكلما وقعت أقف من جديد”.
وتابعت كلامها النابع من القلب: “أكتملت بك يا قرة العين ياسيدة الصبر يا ذات العينين الخضراوتين ربي أمنيتي هذا العام في عيدي أن تديمها سنداً لي يارب”.
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الرسالة العاطفية الصادقة من والدة شكران وتمنوا لها دوام الصحة والعافية.
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