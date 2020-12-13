فيفي عبده تردّ على شائعة وفاتها بهذا الفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية شائعة وفاة الفنانة فيفي عبده، بعد أن ظهرت خلال الأيام الماضية وهي تطالب جمهورها بالدعاء لها، وتفشى الخبر في عدد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تزامنًا مع انتشار أخبار مرضها، ما جعل البعض يستغلون تلك الأخبار للترويج لشائعات خاطئة حول وفاتها.

وخرجت فيفي عبده في فيديو بنفسها لتتواصل مع متابعيها وتنفي شائعة الوفاة قائلة: “أشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا .. عاوزة أقولكم اي سوير أي لوف يو”، ليكون بذلك ردا قاطعًا على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا.

وشكك عدد كبير في المقطع، مؤكدين أنه قديم بسبب ظهور فيفي فيه وهي بكامل أناقتها ولياقتها وهو ما لا يتناسب مع الفيديو الذي نشرته قبل ذلك وهي على فراش المرض تطلب الدعاء، كما أن ابنتها هنادي خرجت في تصريحات صحافية أكدت أن والدتها لا تستطيع الحركة.

وكانت فيفي عبده، قد أكدت أنها تتلقى العلاج منذ ستة أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها على فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي.