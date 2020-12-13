شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا هاجم العرب ماجدة الرومي بسبب جورج بوش الأب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الكثيرون من محبي الفنان ماجدة الرومي قيامها بالغناء أمام الرئيس جورج بوش ونالت وقت زيارته للبنان الكثير من الانتقادات بعد ان أحيت حفلا في قصر بعبدا الرئاسي في بيروت وأقامه الرئيس اللبناني الراحل إلياس الهراوي تكريماً للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب أثناء زيارته إلى بيروت، وردت وقتها مطربة المثقفين كما يلقبونها أنها قامت بالغناء نظراً لكون بوش كان ضيفا على لبنان وأضافت أن قيامها بالغناء في الحفل "لا يعني أنني مع السياسة الاميركية، بل أنا ضدها ورافضة لها تماما فلبنان ظلم كثيرا من هذه السياسة، وأعمالي الغنائية لها خصوصيتها".



ماجدة الرومي غنت امام جورج بوش الاب

وتحتفل اليوم 13 ديسمبر المطربة الكبيرة ماجدة الرومي بعيد ميلادها فهي ابنة الموسيقار الكبير حليم الرومي ووالدتها ماري لطفي المصرية من مدينة بورسعيد الباسلة وقد وعت ماجدة الرومي على الدنيا وهي تغنّي وهي ابنة العشر سنوات كان كلّما رآها أحد من الجيران يقول لها "غنّي لنا " ؟، وكان أوّل تسجيل غنائي لها هو ترتيل كنيسة حفظته عند الروم الكاثوليك بعنوان "ميلادك"، "الهوا هوايا"، "عيون القلب"

ماجدة الرومي لها نشاطات إنسانيّة كثيرة رسمت من خلالها أكثر من بسمة على وجوه العديد من النّاس ، ومن المبادرات الإنسانيّة التي أطلقتها ماجدة الرومي في عام 2012 كانت تخصيصها الجامعة الأمريكيّة في بيروت، وتحديداً صندوق المنح الدراسيّة، بتبرّع ماليّ هو عبارة عن عائدات إصدارها الأوّل من ألبومها الجديد "غزل" لتمويل دراسة الطلاب المحتاجين. ولم تبخل ماجدة الرومي بصوتها الجبّار الذي صدح في بكركي فرنّمت للبابا بنديكتوس السادس عشر "طوبى للسّاعين إلى السّلام"، لدى زيارته التاريخيّة إلى لبنان أمام الآلاف.