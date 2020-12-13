شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مثيرة فى حياة كاميليا.. نجمة اكتوت بنار الحب وتفحمت فى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الجميلة كاميليا التى ولدت فى مثل هذا اليوم الموافق 13 ديسمبر، رغم الاختلاف على سنة ميلادها والتى اختلفت فيها العديد من المصادر بين أعوام 1919، 1924 ، 1929، وعلى الرغم من أن كاميليا لم تكن تمتلك قدرات تمثيلية فائقة إلا أن جمالها وجاذبيتها كانا من أهم العوامل التى دفعتها لطريق الفن حتى أصبحت بطلة لعدد من الأفلام، وكما كان هذا الجمال والجاذبية سر نجوميتها وتألقها كانا أيضا سر الحوادث التى تعرضت لها فى حياتها ولعلهما كانا السبب فى نهايتها المأساوية التى كانت من أكبر الألغاز التى شغلت الناس عند الحديث عن النجمة الجميلة.

كانت حياة كاميليا مزيجاً من الإثارة والحب والمأساة والأضواء، وجمعتها قصص والحكايات بالملك فاروق ودنجوان السينما رشدى أباظة.

ولدت كاميليا في حي الأزاريطة بالإسكندرية، وكان المخرج أحمد سالم أول من اكتشفها، وخصص لها بعض المدربين لتعليمها التمثيل والرقص.

وبدأت كاميليا مشوارها الفنى عندما استعان بها يوسف وهبى فى فيلم القناع الأحمر.

قامت كاميليا خلال مشوارها الفنى القصير ببطولة عدد من الأفلام منها: "العقل زينة، المليونير، آخر كدبة، ولدي، قمر 14 "، ثم «بابا عريس» وكان آخر فيلم شاركت فيه هو فيلم أخر كدبة.

تنافس على حب كاميليا كل من الدنجوان رشدى أباظة والملك فاروق ، كما أثيرت العديد من الأقاويل حول علاقتها بالموساد الاسرائيلى ، وهذه العوامل عززت من أن حادث وفاتها محترقة بعد سقوط الطائرة المتجهة إلى روما كان مدبراً.

توفيت كاميليا في ظروف غامضة في 31 أغسطس 1950 عندما سقطت الطائرة بالقرب من محافظة البحيرة، وعثر على جثة كاميليا متفحمة بين الحطام.

وكانت كاميليا تتخذ خطواتها للعالمية لولا ترتيبات القدر حيث شاركت في الفيلم الأمريكي "الطريق إلى القاهرة".

سافرت كاميليا بينما كانت تستعد هى ورشدى اباظة للزفاف فى تحد للملك وحين سقطت الطائرة اصيب رشدى أباظة بحالة هيستريا.

ورغم العديد من الأقاويل التى تشير إلى أن حادث وفاة كاميليا المأساوى كان مدبراً ، كشف الكاتب الصحفى أنيس منصور أن كاميليا عندما أرادت حجز مقعد في الطائرة التي كانت متجهة إلى سويسرا، لم تجد مكانا حتى قبيل السفر بوقت قليل ، وأنه كان مسافرا على هذه الطائرة ولكنه اضطر لإلغاء سفره وحصلت كاميليا على تذكرته.