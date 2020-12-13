شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة "سيا" تؤكد تعرضها للأذى على يد شيا لابوف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الاتهامات فى طريقها للتزايد خلال الفترة المقبلة ضد النجم العالمى شيا لابوف فبعد ساعات من رفع النجمة العالمية وصديقته السابقة FKA Twigs دعوى قضائية ضده ظهرت النجمة سيا لتؤكد انها أيضا أصابها الضرر منه، فقد تعاون شيا لوبوف مع النجمة سيا فى عام 2015 فى كليب " Elastic Heart "، بينما أكدت سيا البالغة من العمر ( 44 عام ) أنها أيضا أصابها الأذى العاطفى من لابوف مؤكده انه يعانى من الكذب المرضى، واستكملت " إذا كنت تحب نفسك .. ابق آمنا ، ابق بعيدا ".

و قالت سيا : " أحبك FKAtwigs ..هذه خطوة شجاعة جدا منك وأنا فخورة جدا بك " .





يذكر أن النجمة العالمية FKA Twigs رفعت دعوى قضائية ضد صديقها السابق النجم العالمى شيا لابوف ، حيث اتهمته "بإساءة المعاملة بلا هوادة" خلال علاقتهما ، و هو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية العالمية ، و من أبرزها " bbc " و "هاربر بازار " .

واتهمت النجمة الشهيرة فى دعوتها أن الممثل تسبب لها فى العديد من الاضرار بسبب الضرب الجنسى والاعتداء والتسبب فى اضطراب عاطفي.

ووفقا لمقال نشرته صحيفة The New York Times ، فى قلب الدعوى القضائية ، كانت هناك رحلة قام بها الاثنان فى عام 2019 ، والتى زعم خلالها أن شيا لابوف كان يسيئ لها بشكل متكرر ، فبمجرد إيقاظ Twigs فى منتصف الليل كان يحاول خنقها.

وفى طريق العودة من الرحلة تزعم الدعوى أن لابوف كان يقود سيارة بتهور مع Twigs ، واستغنى عن حزام الأمان وهدد بتحطم السيارة ما لم تعلن حبها له.

وفى حديثها إلى صحيفة نيويورك تايمز ، قالت Twigs إن فى علاقتها بشيا لابوف التى استمرت أكثر من عام بقليل ، أساء لابوف لها جسديا وعاطفيا وعقليا عدة مرات.