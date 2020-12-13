شكرا لقرائتكم المخرج محمد العدل للعربية.نت: "صاحب المقام" أهم عمل قدمته حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - "بين السما والأرض".. مسلسل جديد مأخوذ عن عمل سينمائي يحمل نفس الاسم وقام ببطولته نخبة من النجوم منهم هند رستم وكتبه نجيب محفوظ، وقريبا في رمضان سيظهر المسلسل بطريقة مختلفة تماما، وهو من إخراج محمد العدل وبطولة هاني سلامة. "العربية.نت" التقت مع العدل وتحدث عن تفاصيل المسلسل والنجوم المشاركين فيه، بالإضافة إلى كشفه عن تجربته في فيلم "صاحب المقام"، وكيف أقنع يسرا بدور شرف، كما تحدث العدل عن أبرز المحطات الفنية في حياته وهل تدخل والده جمال العدل بوصفه منتجا كبيرا في دخوله المجال الفني كمخرج.

المخرج محمد العدل

*كيف جاءت فكرة مسلسل "بين السما والأرض" وما وجه التشابه بينه وبين الفيلم الذي يحمل نفس الاسم؟

**عرض علي السيناريست إسلام حافظ الفكرة وجذبتني على الفور، ووجدت أنها ستحمل أبعادا كثيرة ويمكن استخدامها بطرق درامية كثيرة، وبعدما عرضنا الفكرة على الشركة المنتجة، رحبت وبدأنا التنفيذ، والمسلسل لن يتشابه مع الفيلم على الإطلاق، فليس من المنطقي أن يكون فيلم مدته ساعة ونصف هو محور مسلسل 30 حلقة، وهناك تغيير كبير جدا في الأحداث، كما أن هناك شخصيات عديدة، فالعمل بطولة مشتركة وبه أكثر من 11 بطلا، وقد تعاقد الفنان هاني سلامة حتى الآن على البطولة ومازال العمل في طور الإعداد.

أفيش فيلم بين السما والأرض

*العمل مقتبس من فيلم "بين السما والأرض" وهو قصة نجيب محفوظ فكيف تم التعامل مع ورثة الأديب الكبير؟

**قصة الفيلم ليست عن رواية أدبية، لكنه فقط قصة فيلم للأديب الكبير نجيب محفوظ، والحقيقة أن الشركة المنتجة هي من قامت بعمل التصريحات والمخالصات اللازمة بالشكل القانوني الصحيح، وهذا لم نتدخل فيه إطلاقا.

*هل سيدور مسلسل "بين السما والأرض" في الستينات مثل أحداث الفيلم أم سيتم تغيير الزمن أيضا مواكبة للعصر الذي نعيش فيه؟

**كما قلت المسلسل سيختلف في كل شيء عن الفيلم، وستدور الأحداث في عام 2021، وسيطرح قضايا عصرية وحديثة، وليست له علاقة بالماضي، وكل الشخصيات التي ستلعب البطولة لها محاور درامية مهمة، وسيتم الخروج من المصعد المعطل الذي تدور حوله أحداث الفيلم لتكون هناك محاور خارجية لإثراء المسلسل بشكل منطقي ومناسب للعمل.

الفنان هاني سلامة من مسلسل الداعية

*لماذا تم اختيار هاني سلامة لبطولة المسلسل وهل لهذا علاقة بأنه أول بطل لعمل درامي تقوم بإخراجه وهو مسلسل "الداعية"؟

**النجم هاني سلامة هو البطل الأول الذي رُشح للعمل ووقّع بالفعل وتعاقد، وحقيقي هو نجم كبير وملتزم وموهوب ويستطيع أداء كل الأدوار، وهو أنسب من يقوم بالدور الذي رشح له في مسلسل "بين السما والأرض"، وأنا أحترمه وأحبه على المستوى الفني والإنساني والمهني، وقد سعدت بموافقته على العمل، ولا أنكر أنه أول نجم قام ببطولة عمل من إخراجي وهو مسلسل "الداعية"، والذي نجح بشدة وواجه عقبات كثيرة، خاصة أنه تعرض للتشدد الديني وانتقد عصر الإخوان المسلمين وهم في سدة الحكم.

*قدمت مؤخرا فيلم "صاحب المقام" لآسر ياسين وأمينة خليل وبيومي فؤاد قصة إبراهيم عيسى، حدثنا عن التجربة؟

**فيلم "صاحب المقام" أعتبره أهم عمل قدمته حتى الآن وأحبه جدا، وسعدت بالعمل مع المؤلف الكبير إبراهيم عيسى، وشارك في بطولة الفيلم نخبة كبيرة من النجوم، وتحمس له المنتج الشجاع أحمد السبكي رغم أنه يعلم أنه فيلم ذو طابع خاص وليس تجاريا أو مضمون الربح، لكن الجميع تحمس للفيلم وقدمناه رغم الظروف الصعبة ومرورنا بجائحة كورونا، وهو من أكثر الأعمال التي تمنيت عمل شيء مثلها في حياتي.

هاني سلامة هو بطل المسلسل المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ

*الفيلم أثار جدلا واتهمه البعض بالترويج لأولياء الله الصالحين وبكونه مباشرا في بعض الرسائل التي قيلت بالحوار مثل "المتاجرة مع الله"؟

**الفيلم بالفعل أثار ردود أفعال متباينة، فهناك من أحب الفيلم بشدة وكان سعيدا برسالته التي حاول بثها وهي "ضرورة الرجوع إلى الله وإرضائه عن طريق أي شيء ولو كان تحقيق أمنية أشخاص فقراء"، وهناك من عارض الموضوع وهم السلفيون، واتهم الفيلم بأنه يروج للصوفية، والحقيقة أن هذا الجدل مفيد ولم أجده أضر بالفيلم، بالعكس لقد حرك اتجاهات مختلفة ولكن في النهاية قدم رسالة مهمة وهي أن بطل الفيلم عاد للعبادة والتوسل لله والتضرع من أجل التقرب له حتى ولو كان في حاجة ماسة لذلك، فهذا ليس عيبا بالعكس جميعنا نمر بلحظات ونتقرب بشدة من الله وهو منجينا من كل شيء.

والغريب أن البعض هاجم الفيلم رغم أننا في مصر بوجه عام نولي لأولياء الله الصالحين عندنا مكانة خاصة جدا ونتبارك بهم منذ مئات السنين.

أفيش فيلم صاحب المقام

*كيف أقنعت الفنانة يسرا أن تقبل دور شرف بالفيلم؟ وهل صحيح أنه في البداية كان دور رجل ثم حولته من أجلها؟

**النجمة يسرا فنانة كبيرة وتدرك جيدا أهمية أي دور ولا تفكر بطريقة الكم، فهي مثقفة وواعية بقدر لا نقاش فيه، وفعلا شخصيتها بالفيلم كانت في الأساس لرجل وفجأة فكرت أن نحول الدور لامرأة، واتصلت بها وعرضته عليها وقلت لها إذا أعجبك الدور سأحوله لدور امرأة، وفعلا وافقت دون شروط، وحولنا الدور لشخصية امرأة ونجحت يسرا فيه وأضافت للعمل بشكل خيالي.

*هل وجود والدك المنتج الكبير جمال العدل كان السبب في دخولك الإخراج خاصة أنه منحك أول فرصة في عمل من إنتاجه؟

**لا أنكر أن وقوف والدي إلى جانبي كان السبب الأساسي في أن أقوم بالإخراج، وفي هذه السن الصغيرة وفي عمل كبير، ولكن والدي يعطي فرصة ويترك الباقي على الشخص، وهذا مبدأه مع الجميع وليس أنا فقط، والحقيقة أن الفرصة الكبيرة قد تكون سيفا ذا حدين، فهي قادرة أن تصعد بك وأن تنهيك للأبد إذا - لا قدر الله- تعرضت للفشل.