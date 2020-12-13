شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تدعم هنا إبراهيم يسرى بعد طرح أغنيتها الجديدة: إحساسك وصلنى أوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة سميرة سعيد على دعم هنا إبراهيم يسري بعد طرحها أغنيتها الجديدة "منتاش بعيد"، ونشرت الديفا الأغنية عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"هنا حبيبتي بعيدا عن علاقتي بيكي.. الأغنية فيها كم من الصدق والحب والشجن.... وطبعا حزن لا يوصف.. حاسة ان كل اللي اشتغل فيها بيحبوكي وبيحبوا أبوكي الله يرحمه...إحساسك وصلني اوي".

وطرحت الفنانة هنا ابنة الممثل إبراهيم يسرى كليب أغنية جديدة تهديها لروح والدها تحت عنوان "مانتاش بعيد" من كلمات ولحن وتوزيع وليد الليثي وإخراج نضال هانى، وذلك بعد نجاح أدائها لـ"كوفر" بنت الجيران وdance mankey.

الكليب فكرته بسيطة تتماشى مع كلمات الأغنية المؤثرة، حيث تجلس هنا أمام الكاميرا متأثرة بالكلمات وبملامح معبرة تغنى الأغنية بكل صدق مع إدخال لقطات مؤثرة تجمعها بوالدها الراحل كمشاهد flashback، وهى اللقطات التى تجمعها بوالدها فى الطفولة ومراحل عمرية مختلفة.

وكانت صرحت هنا من قبل أنها تحب الفنانة سميرة سعيد، وهي بمثابة "خالتها" بسبب انتماء والدتها لنفس عائلة الديفا، مؤكدة أنها إذا فكرت في عمل "دويتو" مع أي مطربة من الوسط الفنى ستكون الفنانة سميرة سعيد هي الاختيار الأول.

وللنجم الراحل إبراهيم يسرى فى ذاكرة السينما والتليفزيون والمسرح نحو 126 عملا فنيا متنوعا بين الدرامى والكوميدى، وحتى الفوازير إذ قدم عددا من الأدوار فى الدراما التليفزيونية أشهرها "الشهد والدموع" بشخصية هانى حافظ، و"ضمير أبلة حكمت" فى دور الأستاذ بهاء، والدكتور مازن شرارة فى "ليالى الحلمية"، وفهمى فراويلة فى "المال والبنون" و"عصر الأئمة" بدور الإمام الشافعى، و"حديث الصباح والمساء" بدور عمرو المصرى، وله العديد من الأفلام جسد فيها المكبوت جنسيا فى "فيلم ثقافى"، والليبرالى المثقف محسن فى "الإرهابى" مع الزعيم عادل إمام، و"امرأة هزت عرش مصر" بشخصية حسين طبيب ورئيس مخابرات القصر.