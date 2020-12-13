شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى ردا على مدح سمير غانم: "شكرا أسطورة الضحك وامبراطور الإرتجال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان حمدى الميرغنى عن سعادته بوصف النجم سمير غانم له أنه امتداد لأسلوبه في الأداء والكوميديا، خلال استضافته في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، وأعاد حمدى نشر جزء من اللقاء عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا :"شكراً من كل قلبي لسمورة أسطورة الضحك إمبراطور الإرتجال تاني مرة تذكرني كامتداد ليك".

وتابع: "علي قد ما بفرح أوي برأي حضرتك فيا علي قد ما بشيل مسئولية رأيك فيا.. ويارب أكون جزء من ألف من موهبتك يا صاحب أعلي خيال كوميدي.. حضرتك عارف كويس أنا بعشقك إزاي يا أستاذى".

وكان الفنان سمير غانم، قد قال أثناء إستضافته فى برنامج "السيرة" على قناة dmc، أشعر أن من يشبهني فى الجيل الحالى هو حمدى الميرغني وأحب كوميديا على ربيع وأوس أنس، وكوميديا أحمد حلمى مدروسة أما مكى فله أستايل مختلف، وأشرف عبد الباقى له الفضل فى خروج جيل كوميدى كبير، أما عادل إمام فهو عشرة عمر وبيضحكنى جدا ومحمد صبحى ممثل تقيل وقوى فهو ممثل الأدوار الصعبة .

من ناحية أخرى تعاقد الفنان حمدى الميرغنى على المشاركة في فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى التي تعود به للسينما بعد فترة غياب دامت لـ 4 سنوات، ومن المقررانطلاق تصويره الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تعاقدات النجوم المشاركين فى العمل.

ويشارك حمدى الميرغنى في فيلم "مطبة هرم"، للمخرج سامح عبد العزيز ويشارك في بطولته كل من الفنان الكوميدى كريم عفيفي، وهنادي مهني، ومصطفى خاطر، محمد ثروت، ومن تأليف أمين جمال.