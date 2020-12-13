شكرا لقرائتكم خبر عن "فيلم أبيض وأسود".. الجرافيك يجمع نجوم اليوم وزمن الفن الجميل × 9 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مصمم الجرافيك محمد جابر، في نقل عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير في الوقت الحالي، إلى زمن الفن الجميل، من فكرته لدمج الجيلين من النجوم فى مشاهد واحدة معدلة ببرامج تحرير الصور، حيث نشر مجموعة من الصور في ألبوم بعنوان "فيلم أبيض وأسود"، والتى ضمت هذه المرة عددا كبيرا من النجوم فى مشاهد تبدو متناسقة وحقيقية.



الميرغني و رمزي وزينات صدقي



اوس اوس وفريد شوقي



ايمي وفوزي

جمع مصمم الجرافيك محمد جابر، فى مجموعة صوره الجديدة، بين أحمد حلمي والنجوم أحمد مظهر وعادل إمام وماري منيب، وأخري جمعت شيماء سيف ورشدي أباظة، كما جمع بين أيمي سمير غانم والراحل محمد فوزي، وجمع أيضا في مشهد بين على ربيع والراحل عبد المنعم إبراهيم، ومصطفي خاطر وتوفيق الدقن.



توتا مع سمير غانم والضيف احمد ورمزي



حلمي واحمد مظهر وعادل امام وماري منيب



خاطر وتوفيق الدقن

وفى صورة جرافيك أخرى، شارك حمدى الميرغنى، مشهد واحد مع أحمد رمزي وزينات صدقى، فيما كان نصيب أوس أوس فى لقطة مع النجم فريد شوقي، كما جمعت صورة واحدة محمد عبد الرحمن مع أحمد رمزي والضيف أحمد وسمير غانم، كما ظهر شيكو مع عبد الفتاح القصري.



شيماء سيف ورشدي اباظة



شيكو والقصري

علي ربيع

ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين وحصلت الفكرة على عشرات الإعجابات والتعليقات، خلال ساعات قليلة من طرحها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.

ومن جهتها، عبرت الفنانة إيمي سمير غانم عن سعادتها لجمعها بصورة واحدة مع النجم الراحل محمد فوزي، وأعادت نشر الصورة علي حسابها مصحوبة بتعليق:" شكرا انا بعشق محمد فوزي من صغري و نفسي كنت اقابله .. شكرا حلوه قوي"، فيما أعادت الفنانة شيماء سيف نشر صورتها مع النجم الراحل رشدى أباظة، وعلقت عليها بكتابة: "أحبك رشدى".

ولم تكن تلك الألبومات هي الأولي من نوعها لمصمم الجرافيك محمد جابر، فسبق له أن صمم الكثير من الصور في الستينات، وقام بإضافة الألوان للصور القديمة التي تهالكت مع مرور الوقت ليسلط الضوء على نجوم الزمن الجميل من جديد بلمسة عصرية.