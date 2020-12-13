ريهام حجاج تكشف عن صورة لها منذ 10 أعوام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشفت الفنانة ريهام حجاج عن صورة قديمة لها منذ عام 2010، من تصوير الفنان محمد عز.
نشرت ريهام الصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صورة من سنة 2010، مصورهالي صديقي وأخويا الموهوب اللي بقى ممثل رهيب، محمد عز".
وعُرض للفنانة ريهام حجاج، في رمضان الماضي، مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنان خالد النبوي، الفنان محمود حميدة، الفنانة نسرين أمين، تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.
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