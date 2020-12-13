سمير غانم يكشف تفاصيل زيجاته الثلاثة وفرق السن بينه وبين دلال عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حلّ الفنان الكبير سمير غانم ضيفا على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، ليتحدث عن حياته الشخصية وزيجاته الثلاثة.

أوضح سمير أن الزيجة الأولى كانت من امرأة صومالية تعرّف عليها في إحدى الحفلات، ولم تستمر الزيجة سوى شهرين أو 3 أشهر تقريبا، قائلا: "بنت حلال وست ظريفة وحبوبة وعيالها اتجوزوا دلوقت ما شاء الله.. اتعرفنا على بعض في الحفلات وهي كانت مع الجمهور.. كانت مجنونة بحاجة اسمها سمير غانم".

أضاف أن الزواج الثاني تم بشكل مفاجئ وبطريقة كوميدية، ففي إحدى السهرات تحدتهم إحدى الصديقات بأن يتزوجا، فقاما بالأمر على الفور، قائلا: "كنت سهران عند ناس فجأة روّحت لقيت نفسي متجوز.. كانت مسألة تحدي.. واحدة تحدتها وقالت لها طب لو هو بيحبك يتجوزك كبرتها في دماغها وفي دماغي.. كنا أصحاب بس مش لدرجة الجواز.. فراحت مكلمة واحد صاحبها جاب المأذون واحنا قاعدين كانت الساعة 3 ونص".

تابع: "فضلنا أسبوع متجوزين.. كان في تفاهم طبعا إنه الجوازة مش هتكمل فا ده سهّل الأمور.. هي طبعا ست عظيمة ربنا يديها الصحة، ست تجنن بس ما دام مش بمزاجي أنا مكملناش".

أما الزيجة الثالثة والأخيرة من الفنانة دلال عبد العزيز، فأكد سمير أنه لولا مجهود دلال في إتمام هذا الزواج لما سعى إليه على الإطلاق، قائلا: "دلال دي أسطورة.. اللي نجح جوازنا لحد دلوقت إني مكنتش عاوز اتجوز.. دلال اللي نجحت الجواز.. هي ست مش سهلة وبتعرف تخطط مظبوط.. كانت بتحبني بس كنا أصحاب مش متجوزين فضلت كده كتير لحد ما أخويا مات فوقفت جنبي بجد واكتشفت إنها ست لا يمكن الاستغناء عنها، فروحنا متجوزين فعلى طول جات دنيا ثم إيمي".

أشار إلى أن دلال امرأة ذكية وشخصيتها قوية، لافتا إلى أنه حذرها من الارتباط به لأنه يكبرها بنحو 20 عاما، لكنها أصرت على الزواج منه، قائلا: "كانت بنت ريفية جاية من الزقازيق وبنت ناس ومتواضعة بس قمر.. وأنا حذرتها وقولتلها يا دلال أنا أكبر منك بـ 20 سنة قالتلي ميهمكش.. فطلع كلامها مظبوط.. واكتشفت مع الوقت إن ربنا بيحبني لأني اتجوزت دلال هي فعلا من الستات اللي شخصيتها قوية لدرجة بقيت أسلمها كل المشاكل وهي تحلها".