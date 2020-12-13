تراند اليوم : هيفاء وهبي سابت دولابها لياسمين صبري – إتفرج

أثارت الفنانة ياسمين صبري الجدل بعد ظهورها في أحد العروض الخاصة بمهرجان القاهرىة السينمائي بإطلالة سبق وظهرت بها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سابقا.

وخلال الساعات الماضية انتشرت صور لياسمين صبري من رحلتها لجبال الألب مارس الماضي مرتدية جاكيت سبق وظهرت به الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في عام 2015 ما اعتبروه تكرارا لإطلالة هيفاء بعد 5 سنوات من ارتدائها

يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل “فرصة تانية”، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.



